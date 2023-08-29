Новыми почетными гражданами Челябинска стали Галина Киреева и Владимир Мякуш

Владимир Мякуш и Галина Киреева. Фото: КП-Челябинск, ЧОДКБ

Почетными гражданами Челябинска стали главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева и советник губернатора Владимир Мякуш. Решение об этом утвердили на заседании Городской думы.

Награждение новых почетных граждан по традиции пройдет во время празднования Дня города.

Галина Киреева начала свою карьеру в должности медсестры в челябинской Детской дорожной больнице. В 2010 году она стала главным врачом ЧОДКБ. Сейчас Галина Киреева yt только руководит больницей, но и работает с пациентами в качестве врача-педиатра. Вдобавок она главный внештатный специалист-педиатр регионального министерства здравоохранения.

У Галины Киреевой уже есть звание заслуженного врача России.

Почетное гражданство Челябинска ей присвоили с формулировкой «За особые достижения в области здравоохранения и безупречную преданность профессии».

Владимир Мякуш трижды был председателем областного Законодательного собрания. Занимал должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в течение 15 лет. Сейчас он советник губернатора Челябинской области.

В 2010 году Владимиру Мякушу присвоили звание почетного гражданина Челябинской области.

Формулировка, с которой его на заседании Гордумы признали почетным гражданином Челябинска, довольно длинная: «За особые заслуги и достижения, способствующие развитию Челябинска, плодотворную законотворческую деятельность, выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии Челябинска, обеспечение общественно-политической стабильности в регионе».

Напомним, в прошлом году почетными гражданами Челябинска стали бизнесмен Виталий Рыльских и пластический хирург Александр Пухов.

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