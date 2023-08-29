Пострадали муж и жена: в Челябинской области сотрудника заправки будут судить из-за взорвавшегося баллона с газом

От машины семейной пары мало что осталось. Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области будут судить сотрудника заправочной станции, который наполнил газом неисправный баллон. Жителя Южноуральска обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе прошлого года супружеская пара приехала на заправку с 50-литровым газовым баллоном. По правилам, такие баллоны должны регулярно проходить технические освидетельствования. Но привезенная мужем и женой емкость на проверке не была.

По версии следствия, сотрудник заправки пренебрег своими обязанностями и наполнил сомнительный баллон сжиженным газом.

Супруги положили заправленный баллон в багажник и поехали по своим делам. В дороге баллон разгерметизировался, а искра от проводки автомобиля подожгла газовую смесь.

Пламя охватило машину, находившиеся внутри люди обгорели. Южноуральцы остались живы, но попали в больницу с ожогами головы, шеи, рук и туловища.

Позже травмы мужа классифицировали как вред здоровью средней тяжести, а травмы жены — как тяжкий вред здоровью.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Сотруднику заправки грозит штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.

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