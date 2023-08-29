Ольга Никитина исполняет обязанности главного архитектора города Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинская городская дума приняла новые правила землепользования и застройки. 31 депутат проголосовал за нововведения, 4 — против, еще один — воздержался.

— Всего за время разработки новых правил к нам поступило более тысячи обращений, — рассказала и.о. главного архитектора города Ольга Никитина. — Мы учли более 80% и доработали документ согласно замечаниям и рекомендациям. Большая часть замечаний поступила по вопросам территории индивидуального жилого сектора и границам бора.

Согласно новым правилам, Челябинск поделят на зоны развития, стабилизации или сжатия. Кроме этого, в исторической части города можно будет строить здания не выше 6 этажей.

— Также предложен раздельный подход к определению параметров для каждого вида разрешенного использования участка, исходя из особенностей каждой зоны — жилой, деловой, торговой, производственной, рекреационной и т.д., — говорится в документе.

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