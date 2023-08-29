Детские площадки дороговаты: в Кыштыме возбудили дело о мошенничестве при благоустройстве парка

Бюджет Кыштыма потерял 700 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кыштыме возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере после проверки, устроенной региональной Контрольно-счетной палатой.

Как сообщили в пресс-службе КСП, в хищении бюджетных денег подозревают подрядчика, который благоустраивал парк имени Пушкина. Выяснилось, что за создание скейт-площадки и установку детских игровых комплексов городская казна отдала на 700 тыс. рублей больше, чем стоило.

Ранее после проверки КСП возбудили уголовное дело в Ашинском районе. У аудиторов возникли вопросы к процедуре продажи земельных участков на горнолыжном курорте.

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