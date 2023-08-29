Бывшего директора МБУ «Геоцентр» в Челябинске оставили под домашним арестом

Прокурор просил отправить Степанова в СИЗО, но суд не согласился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директор муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» Александр Степанов пробудет под домашним арестом минимум до 15 октября. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Предыдущее судебное постановление обжаловал прокурор.

—Прокурор просил отменить постановление, поскольку судом не учтены все данные о личности обвиняемого, а также то, что находясь на свободе, он может воспрепятствовать производству по уголовному делу, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Добиться заключения бывшего директора «Геоцентра» под стражу прокурору не удалось, суд оставил решение о домашнем аресте без изменения.

Александра Степанова обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, бывший глава бюджетного учреждения закупил для благоустройства челябинских улиц щебень и гранит по завышенной цене без обязательных конкурсных процедур. Бюджет из-за этого потерял 3,5 млн рублей. Сотрудники ФСБ задержали Александра Степанова в середине августа.

МБУ «Геоцентр» в Челябинске занималось озеленением и благоустройством. Сейчас эта структура мэрии ликвидирована.

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