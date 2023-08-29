Радио «Комсомольская правда» запускает в Челябинской области новый совместный проект с «Движением первых»

Программа «Голос первых» будет выходить на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM)

Юные радиоведущие расскажут своим сверстникам и их родителям о самых важных событиях, новостях молодежного движения и интересных людях.

В первом выпуске обсудим школьную форму, возвращение серебряных медалей и чат-ботов, делающих домашние задания. Собеседниками ведущих станут и.о. министра образования Челябинской области Елена Коузова, доцент ПГНИУ Иван Печищев.

Ежемесячно в эфирах программы «Голос первых» и одноименных подкастах будут обсуждаться актуальные темы молодежного движения, истории успеха молодых лидеров, новости школьных медиацентров.

Приглашенные взрослые эксперты вместе с ведущими разберут спорные ситуации, дадут советы, а также помогут родителям понять своих детей. А популярные артисты, бизнесмены, политики поделятся своим опытом воспитания детей.

Также в программе планируются интересные конкурсы с розыгрышем призов и фирменного мерча для победителей.

Включайте радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) 1 сентября в 7:15 ч. Видеоверсию программы можно будет посмотреть в сообществе, а также на сайте.

Слушатели программы «Голос первых» и читатели chel.kp.ru смогут высказать свое мнение, задать вопрос по теме программы и предложить свои варианты для обсуждения в следующих выпусках.

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