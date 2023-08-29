Хотел похулиганить: в Южноуральске мужчина несколько раз ударил незнакомца на улице ножом в грудь

Раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области мужчина с ножом напал на незнакомца. Это случилось днем 28 августа на улице Спортивной.

Как рассказали очевидцы, сначала вооруженный мужчина наступал на своего оппонента, а тот пятился. Вскоре агрессор бросился в атаку, попалил противника на землю и несколько раз ткнул ножом в грудь.

Раненый остался лежать, а нападавший скрылся. Очевидцы вызвали врачей и полицию.

39-летнего пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники МВД опросили свидетелей выяснили приметы беглеца и вскоре задержали подозреваемого. Это оказался 49-летний ранее судимый горожанин.

— Злоумышленник совершил противоправное деяние из хулиганских побуждений. С пострадавшим, которому он нанес несколько ударов острым предметом в область грудной клетки, южноуралец не был знаком, — рассказали в региональном ГУ МВД,

Мужчину отправили в изолятор временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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