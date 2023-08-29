В Челябинске сделают дополнительную подсветку на площади Революции

Площадь Революции. Фото: google.ru/maps

На площади Революции в Челябинске сделают дополнительную подсветку. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова в эфире программы «Большая редакция».

— Мы дорабатываем площадь Революции, потому что она темная. Не может быть в центре города площадь темнее, чем другие общественные пространства, — заявила Наталья Котова.

Проект архитектурной подсветки уже разрабатывается и находится на финальной стадии. Дополнительное освещение планируется установиться не только на самой площади, но и на многоквартирном доме напротив по проспекту Ленина, 54. Сейчас это здание находится на капремонте.

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