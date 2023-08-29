В Калининском районе Челябинска на месяц закрыли проезд на одном из перекрестков

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске закрытие движения на перекрестке улиц Игнатия Вандышева и Отрадной продлили на месяц. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи со строительством сетей водоснабжения закрытие движение транспорта на пересечении улиц Игнатия Вандышева и улицы Отрадной продлено до 20 часов 1 октября, — уточнили в мэрии.
Иллюстрация: мэрия Челябинска
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.
Ранее председатель КДХ Челябинска Николай Кожевников рассказал, что ремонт на этой неделе будет вестись на 30 объектах улично-дорожной сети.
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