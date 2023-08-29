Новостройки в Челябинске будут делать с подземными парковками

Подземные парковки помогут освободить место от машин во дворах жилых домов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске новые жилые дома будут строить с подземными парковками. Об этом в эфире программы «Большая редакция» заявила мэр города Наталья Котова.

— Мы работаем с застройщиками по этому направлению, чтобы максимально все дома большой этажности строились с подземными парковками, – отметила Наталья Котова.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», парковки помогут освободить место от машин во дворах жилых домов. Застройщикам предпишут возводить один или два подземных этажа.

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