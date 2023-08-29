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НовостиОбщество29 августа 2023 15:33

Новостройки в Челябинске будут делать с подземными парковками

Планируется строить до двух подземных этажей
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Подземные парковки помогут освободить место от машин во дворах жилых домов

Подземные парковки помогут освободить место от машин во дворах жилых домов

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Челябинске новые жилые дома будут строить с подземными парковками. Об этом в эфире программы «Большая редакция» заявила мэр города Наталья Котова.

— Мы работаем с застройщиками по этому направлению, чтобы максимально все дома большой этажности строились с подземными парковками, – отметила Наталья Котова.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», парковки помогут освободить место от машин во дворах жилых домов. Застройщикам предпишут возводить один или два подземных этажа.

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