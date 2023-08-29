Копейск ожидает масштабное обновление жилищно-коммунальных сетей

Губернатор Челябинской области посетил с рабочим визитом Копейск. Фото: пресс-служба правительства региона.

В Копейске началась модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Копейский городской округ отметил масштаб проектов по обновлению городских систем водоотведения, канализования и водоснабжения.

Глава региона обратил внимание, что город динамично развивается, однако не видел таких глобальных изменений более 10 лет.

— Важно, что в Копейске началась масштабная модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры, — отметил Алексей Текслер. — Крупные проекты мы сегодня реализуем в сфере водоотведения, канализования, водоснабжения — это многомиллиардные объекты. За последние десятилетия ничего подобного в Копейске не происходило. Сейчас завершается проектирование, в следующем году основная часть строительно-монтажных работ будет закончена.

Также губернатор подчеркнул что держит модернизацию ЖКХ Копейска на особом контроле.