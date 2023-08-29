В Челябинске досрочно закончили ремонт развязки по Братьев Кашириных

Фото: миндротранс Челябинской области.

Почти два миллиарда рублей дополнительно выделено Челябинской области на дорожные объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сдача которых была запланирована на следующий год. Благодаря дополнительному финансированию с опережением графика идут работы на таких дорогах как Троицк-Степное, Муслюмово-Миасское-Шадринск.

Также с опережением графика идет ремонт проспекта Ленина в Магнитогорске от проезда ул. Звенягина до уширения с ул. Труда. В Челябинске — ул. 2-я Павелецкая от шоссе Металлургов до ЦПХ, улица Сталеваров от шоссе Металлургов до улицы Богдана Хмельницкого.

Отметим, губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил в этом году проект «Дорожный рывок». По плану за сезон будет отремонтировано около 800 километров дорог.

— Работа ведется активно. Многие объекты уже завершены, — подчеркнул глава региона.

На днях за счет опережающего финансирования через механизм казначейских кредитов в Челябинской области досрочно завершили ремонт крупной дорожной развязки на улице Братьев Кашириных с выходом на улицы Российская и Труда.