Алексей Текслер встретился с победителями управленческого конкурса «Лидеры России»

Алексей Текслер акцентировал внимание, что регион заинтересован в ценных кадрах. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер встретился с победителями регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Алексей Текслер обратил внимание, что в рамках регионального задания конкурсанты искали способ сделать Челябинскую область лидером технологического инновационного предпринимательства и центром притяжения кадров.

Губернатор отметил, что одна из главных задач сегодня – создавать комфортные условия для жизни и привлекать в регион людей, чей профессиональный уровень помогает в развитии области.

— В приоритете у нас работа с молодежью, регион является одним из лучших по школьной подготовке, — акцентировал внимание Алексей Текслер. — По последним рейтингам конкурентоспособности выпускников школ России Челябинский лицей №31 занял 4 место среди всех школ страны. Важно, чтобы выпускники поступали в челябинские вузы и колледжи, оставались работать здесь по специальности, создавали семьи. Для этого нужно не только повышать престиж региональных университетов, но и комплексно работать, создавать условия для комфортной жизни и самореализации.

Губернатор поддержал проекты южноуральцев и пожелал успеха в окружном этапе конкурса, который пройдет 13-15 октября в Екатеринбурге