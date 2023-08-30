В Челябинской области 31 августа перекроют трассу М-5

Машины остановят в 9:00 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ашинском районе 31 августа перекроют трассу М-5. Проехать нельзя будет по участку с 1565 по 1576 километр с 9:00 до 14:00.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение остановят, чтобы безопасно провести очередной этап буровзрывных работ для реконструкции дороги. Перекрывать трассу планируют каждый четверг до 1 октября.

На легковой машине объехать закрытый участок можно будет через Ашу, Миньяр и Сим. Для грузовиков и автобусов объездной маршрут не предусмотрен.

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