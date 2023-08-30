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НовостиОбщество30 августа 2023 8:55

В Челябинске продлили ограничение движения по улице 60-летия Октября

Движение по улице 60-летия Октября в Челябинске будет ограничено до 25 сентября
Елена КОЛЧИНА
На улице чинят теплотрассу

На улице чинят теплотрассу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске продлили ограничение движения на участке улицы 60-летия Октября. Об этом сообщили в мэрии.

Между домами №36 и №40 с конца июля с ремонтируют теплотрассу. Изначально работы планировали завершить к 27 августа, но ремонт затянулся.

Раскопки займут еще почти месяц: ограничения на участке будут действовать до 20:00 25 сентября.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Напомним, в центре Челябинска на месяц сузят три улицы, чтобы заняться установкой новых столбов.

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