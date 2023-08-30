Бывшего вице-мэра Магнитогорска будут судить за взятку в 15 млн рублей

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Магнитогорска

В суд передали уголовное дело бывшего замглавы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова и бывшего директора муниципального предприятия «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Их обвиняют в получении взятки и мошенничестве.

По версии следствия, оба преступления магнитогорцы совершили еще на предыдущем месте работы: Гаврилов был директором, а Кравченко главным инженером муниципального «Дорожного специализированного учреждения».

Сообщники получили от бизнесмена более 15 млн рублей. За деньги они помогли предпринимателю получить контракт на уборку улиц.

Дмитрий Гаврилов также присвоил 130 тыс. рублей. Эти деньги оформили как зарплату, выданную фиктивно трудоустроенному работнику.

— В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 14 млн рублей, — сообщили в СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, Дмитрия Гаврилова задержали осенью 2022 года. К тому моменту он всего несколько месяцев проработал в должности замглавы Магнитогорска. В 2019 году Дмитрия Гаврилова наградили нагрудным знаком МЧС России как участника ликвидации последствий ЧС — после взрыва дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

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