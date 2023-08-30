В Челябинской области задержали брата и сестру, распространявших наркотики

Наркотик заворачивали в изоленту. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинской области полиция задержала 18-летнего закладчика с двумя граммами синтетического наркотика. С ним раскидывала «сюрпризы» его 21-летняя сестра. Оказалось, что семья приехала в регион специально, чтобы торговать отравой. Перед этим они разложили 7 закладок, а дома у них нашли еще 200 граммов.

– Девушке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а ее брату – в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На закладчиков завели дело о сбыте наркотиков. Им грозит до 20 лет тюрьмы каждому. Сейчас следователи ищут остальных участников наркотрафика.

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