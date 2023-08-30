В Челябинске каршеринговый автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов

Каршеринговый автомобиль перевернулся после ДТП. Фото: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске на перекрестке улиц Первой Пятилетки и Марченко каршеринговый автомобиль Lifan снес ограждения и сбил двух пешеходов. Момент ДТП попал на видео.

Судя по кадрам, иномарка ехала на перекрестке прямо. В этот момент автомобиль Mazda с противоположной стороны делал поворот влево. В результате произошло столкновение – каршеринговая иномарка меняет траекторию движения, врезается в забор и сносит двух пешеходов. В конце автомобиль переворачивается.

В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что за рулем Lifan находился 24-летний мужчина. Автомобилем Mazda, который столкнулся с ним на перекрестке, управлял 73-летний водитель.

— В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Lifan, а также два пешехода. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства аварии.

Последствия ДТП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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