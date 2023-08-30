Молодые работники социально службы Челябинской области получал премию губернатора

Помимо новой меры поддержки, Алексей Текслер ежегодно вручает премии ко Дню социального работника. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер учредил премию для молодых специалистов системы социальной защиты населения. Поощрение составит 240 тысяч рублей.

Ежегодно его будут вручать десяти молодым специалистам до 35 лет, которые разработали авторские программы и методики помощи семьям с детьми. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 2,4 млн рублей в год.

Алексей Текслер отметил, что государственная политика сегодня в целом направлена на помощь и поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации. Этому много времени и внимания уделяет Президент Владимир Путин.

— Премия дает возможность поддержать талантливых сотрудников социальной защиты, внедряющих инновационные методы в работу с семьями с детьми, мотивировать специалистов на дальнейшее профессиональное развитие, — подчеркнул Алексей Текслер.

Организатор конкурсного отбора — министерство социальных отношений Челябинской области. Заявки принимаются по шести номинациям, в том числе «Право быть равным», «Помощь беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, оказавшимся в кризисной ситуации»; «Цифровые решения в интересах семей и детей». Подать заявку на участие можно с 1 по 29 сентября.