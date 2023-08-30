Алексей Текслер призвал оборонные предприятия присоединиться к программе бережливого производства

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперштаба по содействию промышленным предприятиям в выполнении гособоронзаказа. Глава региона рассказал о решении вопросов, которые были подняты ранее. Так, минпром совместно с областным Фондом развития промышленности начал разрабатывать способы участия предприятий в проекте бережливого производства. Программа должна быть запущена до конца года. Алексей Текслер отметил необходимость вовлекать предприятия ОПК в этот проект.

— Сегодня, когда реально дефицит кадров, решения, связанные с ростом производительности труда, они дают хороший эффект, — подчеркнул глава региона. — Поэтому считаю, что надо не просто разработать программу, через наш Центр компетенции реально серьезно вовлечь все предприятия ОПК в этот процесс.

Отдельно губернатор остановился на кадровом вопросе. Для устранения дефицита востребованных специальностей на предприятиях ОПК запущена программа наставничества. В качестве работающих инструментов глава региона также отметил программу «Профессионалитет».

Кроме того, Алексей Текслер напомнил о необходимости антитеррористической защиты предприятий и усилении охраны объектов, в том числе от угроз беспилотных летательных объектов.