33 села Челябинской области получат стабильную сотовую связь и интернет в 2024 году

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер провел совещание, где оценил ход реализации национального проекта «Цифровая экономика». В прошлом году Челябинская область вошла в ТОП-5 российского рейтинга цифровой трансформации регионов и заняла первое место в УрФО по мерам поддержки ИТ-отрасли.

C 2021 года в регионе реализуется федеральный проект «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах от 100 до 500 жителей. За это время более 95 сел и деревень получили стабильную сотовую связь и мобильный интернет. До конца года объекты связи появятся еще в восьми, а в следующем году планируется построить сети дополнительно в 33 малых населенных пунктах.

За счет субсидирования из федерального бюджета и регионального софинансирования в 422 зданиях школ сформирована ИТ-инфраструктура.

— Современный образовательный процесс невозможно представить без доступа к интернет-ресурсам и другим цифровым возможностям, – отметил Алексей Текслер. — Причем не важно, где происходит образовательный процесс — в крупном городе или в небольшой сельской школе.

До конца года за счет средств областного бюджета планируется завершить работы ещё в 23 школах.