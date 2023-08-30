Алексей Текслер наградил победителей всероссийского конкурса «Экспортер года»

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер принял участие в церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Экспортеров года» в Уральском Федеральном округе. Глава региона отметил роль экспорта в экономике Южого Урала: развиваются важнейшие экспортные направления через Казахстан, Туркменистан, Иран в Индию и Китай.

В регионе работают почти 2,5 тысячи экспортеров из числа крупных компаний, в категории малого бизнеса этот показатель еще выше.

— Наши показатели растут вопреки всем санкциям — с начала этого года в регионе стало больше экспортеров на 161 компанию, — отметил Алексей Текслер. — И это не может не радовать, экспорт, кроме того, что это серьезный вклад в развитие экономики, это показатель успешности нашего бизнеса. Почти ежемесячно идут поставки транспортно-логистического центра «Южноуральский» через Иран в Индию. Но и не только, там, собственно, выход на Мировой океан. На прошлой неделе мы в рамках соглашения, которое подписали с FESCO на Санкт-Петербургском экономическом форуме, запустили так называемый «Дальневосточный экспресс».

Алексей Текслер также поблагодарил организаторов Всероссийского конкурса «Экспортер года», отметив его роль в популяризации успешной экспортной деятельности.