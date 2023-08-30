Забрала у пенсионеров 800 тысяч рублей: в Снежинске задержали девушку, работавшую курьером на мошенников

В отношении задержанной возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские задержали в Снежинске девушку, которая работала на мошенников и забрала у пенсионеров свыше 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Аферисты работали по известной мошеннической схеме. Они звонили пенсионерам и говорили, что их близкие попали в ДТП. Для урегулирования ситуации якобы нужна определенная сумма. Если жертвы верили, то посылали к ним курьера, который забирал деньги.

— Поимке курьера предшествовала грамотная аналитическая и оперативная работа. Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевших и возможных очевидцев, определили примерный маршрут передвижения, по которому подозреваемая приезжала к потерпевшим, и в итоге задержали в банке, во время перевода средств на счет мошенников, — рассказали в региональном полицейском главке.

Курьером оказалась ранее не судимая 18-летняя девушка из поселка Воздвиженка. Она рассказала, что мошенники связались с ней в интернете и предложили работать на них. За каждый выезд девушка получала 5% от суммы, которые отдавали доверчивые пенсионеры.

В настоящий момент установлена причастность задержанной к трем эпизодам мошенничества. Она забирала деньги в размерах от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей. В отношении девушки возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас ведется поиск ее сообщников.

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