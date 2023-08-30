В Челябинской области из-за грибного сезона в три раза увеличилось число пострадавших от клещей

За неделю 205 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области за неделю увеличилось число пострадавших от укуса клещей. Рост отмечается из-за грибников, которые в последние время стали часто посещать лес. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— За последнюю неделю в связи с активным посещением леса грибниками отмечается рост пострадавших в 3 раза. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 205 больных, — уточнили в ведомстве.

Медики зарегистрировали 42 случая заболевания клещевым энцефалитом. Также у 29 южноуральцев выявили клещевой боррелиоз.

В 2023 году в больницы региона обратились 12 253 человек, пострадавших от укуса клещей. Среди них есть 3 173 ребенка. Текущие показатели по пострадавшим ниже уровня 2022 года на 34,8 %.

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