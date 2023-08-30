Бастрыкин затребовал доклад по нападению на магнитогорскую девочку в лифте

Александр Бастрыкин. Фото: СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в Магнитогорске, где женщина напала на ребенка в лифте. Он потребовал предоставить доклад о результатах проверки, которую проводит следователи. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СК.

— Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе проверочных мероприятий, — уточнили в ведомстве.

Напомним, девочка поднималась на лифте на восьмой этаж, где ее ждала мама. Вместе с ней в кабину зашла женщина. Когда дверь лифта открылась, она силой потащила ребенка к себе в квартиру. Девочка заплакала и начала кричать. Ребенка отбила ее мама.

На женщину, которая схватила девочку, составили административный протокол. Свою проверку также проводит полиция.

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