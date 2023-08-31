Летевший из Турции в Тюмень самолет на 14 часов застрял в Челябинске

Летевшие из отпуска домой тюменцы попали в Челябинск Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске ночью 31 августа совершил посадку самолет, направлявшийся из турецкой Антальи в Тюмень.

Воздушное судно компании Turkish Airlines развернули на подлете к месту назначения. Дело в том, что тюменский аэропорт Рощино окутал непроницаемый туман.

— Плотный туман, облачность 100%, — сообщают в аэропорту.

Ветра почти нет, поэтому туман не спешит рассеиваться. Из Челябинска турецкий самолет изначально хотели отправить в 1:40, но метеоусловия не позволили это сделать. Вылет задержали до 15:10.

Добавим, туман утром 31 августа образовался и в Челябинске. Метеорологи зарегистрировали стопроцентную влажность воздуха.

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