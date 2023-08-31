Непроглядная пелена: Челябинск утром 31 августа окутал плотный туман

Район Торгового центра в 6:50 (слева) и в 7:20 (справа). Фото: Интерсвязь

Челябинск в утренние часы 31 августа окутал непроницаемый туман.

— По сообщению Челябинского гидрометцентра, относительная влажность воздуха в Челябинске составила 100%, — сообщили в региональном министерстве экологии.

Метеорологи предупреждают, что в дневное время туман может смениться осадками и даже грозой. Температура воздуха составит +14, +16 градусов. Прохлады добавит ветер, который подует с порывами до 13 метров в секунду.

Напомним, сильный туман опустился также на Тюмень. Из-за погодных условий летевшему в тюменский аэропорт Рощино самолету пришлось сесть в Челябинске.

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