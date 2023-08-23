Город Озерск в Челябинской области ждет масштабная реновация

Фото: vk.com/ozersk_official

Ответственная миссия: за первый в стране проект по реновации закрытого города берётся Челябинская область. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», обновлять будут Озерск, документы на этот счёт подписаны с участием «Маяка» по согласованию с Росатомом. Финансирование будет в складчину — от областного бюджета и градообразующего предприятия. Под реновацией подразумевается коренное изменение облика, которое должно затронуть дома, дороги, дворы, тротуары, прогулочные зоны. О впечатлениях озерчан можно будет спрашивать уже к концу 2025 года, то есть в финале проекта. — Трехгорный со Снежинском пока завидуют молча, но полагаем, что в случае успеха (да и власти прямо говорят «если программа взлетит») по аналогии реновацию можно будет запустить и для них, — добавляют авторы канала.