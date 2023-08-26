В деревне Челябинской области открыли сквер в память о бойцах СВО

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Редкое и заметное событие для глубинки Челябинской области, пишет телеграм-канал «Челябушка» . Деревня Шахматово в Чебаркульском районе обзавелась новым сквером в память о бойцах СВО. Инициативу, как выяснилось, проявили в деревенской администрации: «Не какую-то галку себе политическую заработать, а чтобы ребята видели, что мы о них помним».

— Да и церемонию открытия организовали не хуже, чем, например, в Челябинске: и чтение стихов, и разрезание красной ленточки, и даже освящение, — передают авторы паблика. — Как следствие, было очень многолюдно — служащие из разных подразделений, раненые с фронта, представители церкви, детские коллективы и чиновники. Люди пришли с армейской символикой и флагами.

Вообще, сквер этот начали облагораживать ещё три года назад и просто ситуативно сообразили поставить военный мемориал — вскоре он заменит дежурный камень с табличкой.