В Челябинске утвердили правила застройки

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Новые правила застройки и пользования землей в Челябинске наконец-то утверждены. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», перекраивали их власти долго, нудно, организовали массовую дискуссию, выдержали нападки оппозиции и даже продлевали срок обсуждения из-за вала поправок от общественности. Последнее оказалось очень кстати — в ряде проблемных точек народного мнения как раз и не хватало.

— Важность корректировки документа несомненна, не менялся он более 10 лет. В первую очередь, правила нужны для строительных компаний, хотя и жители, судя по комментариям управления архитектуры, заметят обновление. Город разделят на зоны развития, стабилизации и сжатия. В центре введут ограничения по высоте зданий — небоскрёбы и история отныне несовместимы, — добавляют авторы телеграм-канала. — В целом Челябинск должен стать полицентричным, компактным и более зелёным. Станет ли? Поживём — увидим.