Собирался в магазин, но уехал на 50 км от дома: в Челябинской области пропавшего пенсионера нашли мертвым

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области пропавшего 82-летнего грибника нашли мертвым. Об этом сообщили в региональной поисково-спасательной службе.

Житель Усть-Катава исчез 28 августа. Он сообщил родным, что едет в магазин, но до темноты не вернулся домой. Телефон мужчины был вне зоны действия сети.

Близкие забили тревогу. Полицейские осматривали в поисках мужчины городские улицы, а спасатели — леса. Родственники заподозрили, что пенсионер без предупреждения поехал за грибами.

Любимые грибные места пропавшего спасателям показывал друг пенсионера. Но ни ночью, ни на следующий день отыскать мужчину не удалось.

К поискам подключились сотрудники МЧС с беспилотником, однако разглядеть следы грибника не получилось и с высоты.

Наконец 30 августа на машину мужчины набрели охотники. «Нива» остановилась в 50 километрах от Усть-Катава. В салоне нашли тело пенсионера. Причину смерти мужчины сейчас выясняют.

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