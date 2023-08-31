Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 6:53

В Челябинске на месяц перекроют улицу Цинковую

Движение по улице Цинковой в Челябинске будет закрыто до октября
Елена КОЛЧИНА
Движение остановят, чтобы починить трубы

Движение остановят, чтобы починить трубы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 8:00 1 сентября закроют движение по улице Цинковой от пересечения с Комсомольским проспектом.

Как пояснили в мэрии, ограничения вводят до 20:00 30 сентября из-за ремонта теплосети.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Напомним, в Челябинске продлили ограничение движения на улице 60-летия Октября и на месяц ограничили проезд по трем улицам в центре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru