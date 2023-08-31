В Челябинске на месяц перекроют улицу Цинковую

Движение остановят, чтобы починить трубы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 8:00 1 сентября закроют движение по улице Цинковой от пересечения с Комсомольским проспектом.

Как пояснили в мэрии, ограничения вводят до 20:00 30 сентября из-за ремонта теплосети.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, в Челябинске продлили ограничение движения на улице 60-летия Октября и на месяц ограничили проезд по трем улицам в центре.

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