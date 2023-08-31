В Челябинске за проектирование новой трамвайной линии в Ленинский район заплатят до 197 млн рублей

Трамваи собираются запустить от вокзала до улицы Гагарина Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске ищут проектировщика новой трамвайной ветки по улице Дзержинского. Рельсы планируют проложить от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. За проектно-изыскательские работы региональное министерство дорожного хозяйства готово заплатить до 197,2 млн рублей.

Техзадание, размещенное на портале госзакупок, предписывает проектировщику не только провести инженерные изыскания и составить документы, но и получить одобрение госэкспертизы. Работу необходимо закончить не позднее 1 октября 2024 года.

Напомним, трамваи рассчитывают запустить по мосту возле железнодорожного вокзала. Мост для этого потребуется расширить. По предварительным подсчетам, на его реконструкцию потребуется два-три года.

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