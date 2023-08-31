Пьяный мужчина получил ожоги во время ночного пожара в Магнитогорске

Пожар удалось быстро потушить. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Магнитогорске ночью произошел пожар в пятиэтажке, пострадал человек.

Пламя на третьем этаже дома на проспекте Карла Маркса заметили в 23:30 30 августа.

Пострадал хозяин загоревшейся квартиры. По предварительным данным, мужчина был пьян. С ожогами его увезли в больницу.

— На начальном этапе также существовала угроза и для соседей магнитогорца, в том числе пожилой женщины с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали в региональном ГУ МЧС. — Пожар, а вместе с ним и риски для жильцов, успешно ликвидированы.

Причину возгорания сейчас выясняют.

Напомним, днем ранее житель Магнитогорска погиб во время пожара в квартире.

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