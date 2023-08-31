Колокольчик, листья, карандаши: на челябинской телебашне нарисуют символы нового учебного года

Фото: Челябинский ОРТПЦ

В Челябинске на телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня знаний. 1 сентября на вышке с помощью цветных огней изобразят буквы алфавита, цветные карандаши и школьный колокольчик. А еще — осенний листопад.

— День знаний – важный праздник для всех учащихся, Торжественные линейки, первоклассник с колокольчиком в руках, букеты цветов – традиционные атрибуты 1 сентября. Пусть вечерняя подсветка телебашни станет для жителей города еще одним символом этого дня, — рассказал главный инженер челябинского ОРТПЦ Вячеслав Качалов.

«Школьная» подсветка появится на башне в 20:30.

Напомним, 1 сентября в школу в Челябинске отправятся более 16 тысяч первоклассников.

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