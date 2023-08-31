В Челябинске 1 сентября за парты сядут 153 тысячи детей

В школах ждут новых учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 16 867 детей 1 сентября 2023 года отправятся в первый класс. Всего к учебе приступят 153 тыс. школьников.

Как рассказала мэр Наталья Котова, к началу нового учебного года в городских школах и детских садах провели ремонт, приобрели новые учебники, оборудование, мебель.

В 44 учебных заведениях починили крыши, в десяти привели в порядок фасады, в 54 отремонтировали системы отопления и водопроводные трубы. Вдобавок реконструировали 11 спортплощадок, обновили 16 спортивных и актовых залов.

Интерьер челябинских школ: от серого до ярко-зеленою. Фото: администрация Челябинска

Напомним, в честь Дня знаний на челябинской телебашне включат особую «школьную» подсветку.

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