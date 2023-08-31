В Челябинской области начался отопительный сезон

Согревать начнут школы и детсады Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Усть-Катаве с 30 августа начался отопительный сезон. Постановление об этом подписал глава города Сергей Семков.

Как уточниои в мэрии, батареи пока включат не везде, а только в школах и детских садах. Сделать это решили из-за холода по утрам, вечерам и в ночное время.

По данным метеорологов, в ближайшую неделю ночная температура воздуха в Усть-Катаве не поднимется выше +12. Дневная будет колебаться от +12 до +19, и только к 7 сентября перешагнет отметку в +20 градусов.

Напомним, 31 августа в Челябинской области выпал первый снег.

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