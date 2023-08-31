В Челябинской области за лето утонули 35 взрослых и четверо детей

Купальный сезон не обошелся без трагических происшествий
Фото: Егор ИВЛЕВ
В Челябинской области летом 2023 года на водоемах погибли 39 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
31 августа купальный сезон на Южном Урале официально завершается. На пляжах прекращают работать матросы-спасатели.
Напомним, в июле девятилетний мальчик утонул в реке Сим в Аше. На берегу остались велосипед и одежда ребенка.
На Первом озере в Челябинске погиб шестилетний ребенок. Старшие дети, с которыми гулял мальчик, забыли о нем, а хватились только когда было слишком поздно.
Накануне на озере Куяш нашли тело утонувшего туриста из Свердловской области. О судьбе мужчины ничего не было известно шесть дней.
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