В Челябинской области за лето утонули 35 взрослых и четверо детей

Купальный сезон не обошелся без трагических происшествий Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинской области летом 2023 года на водоемах погибли 39 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

31 августа купальный сезон на Южном Урале официально завершается. На пляжах прекращают работать матросы-спасатели.

Напомним, в июле девятилетний мальчик утонул в реке Сим в Аше. На берегу остались велосипед и одежда ребенка.

На Первом озере в Челябинске погиб шестилетний ребенок. Старшие дети, с которыми гулял мальчик, забыли о нем, а хватились только когда было слишком поздно.

Накануне на озере Куяш нашли тело утонувшего туриста из Свердловской области. О судьбе мужчины ничего не было известно шесть дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru