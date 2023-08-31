Челябинец пойдет под суд за похищение младенца

Мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, который похитил младенца в Ленинском районе. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

— Обвиняемый, находясь в квартире дома Ленинского района, применил насилие к своей знакомой, а после похитил ее малолетнего ребенка, — сообщили в ведомстве.

Мужчина увез младенца к себе домой на общественном транспорте. Мама малыша вызвала полицию. Похитителя задержали, а ребенка вернули женщине.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело о похищении человека. Мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление.

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