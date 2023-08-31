Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:53

Челябинец пойдет под суд за похищение младенца

Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление

Мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, который похитил младенца в Ленинском районе. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР.

— Обвиняемый, находясь в квартире дома Ленинского района, применил насилие к своей знакомой, а после похитил ее малолетнего ребенка, — сообщили в ведомстве.

Мужчина увез младенца к себе домой на общественном транспорте. Мама малыша вызвала полицию. Похитителя задержали, а ребенка вернули женщине.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело о похищении человека. Мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru