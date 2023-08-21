Региональный Центр «Авангард» займется патриотическим воспитанием в школах Челябинской области

Фото: ГБУДО Центр Авангард Челябинская область

Патриотическим воспитанием в школах Челябинской области займется Региональный Центр «Авангард». Филиалы организации по патриотическому воспитанию детей и молодежи планируется открыть в Чебаркуле, Копейске и других городах. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на региональном педсовете.

— Помимо «Движения первых», мы работаем над улучшением материально-технической базы центра «Авангард», — рассказал Алексей Текслер. — Центр работает. В этом году в Чебаркуле откроем новый центр, делаем это вместе с танковой дивизией. На следующий год планируем в Копейске.

Сегодня на базе чебаркульской дивизии в год проходит 10 учебных сборов для школьников. В Чебаркуле центр «Авангард» откроется уже в сентябре. Для этого закуплено оборудование, в том числе, 6 тренажеров управления танками. Проводить занятия будут педагоги Областного Центра дополнительного образования детей, военные и сотрудники МЧС. В 2024 году центры откроются в Копейске, Магнитогорске и Троицке.

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