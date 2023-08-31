Челябинские библиотеки станут площадками #РыжегоФеста

Фото: Южно-Уральская книжная ярмарка

В Челябинске готовятся к проведению Южно-Уральской книжной ярмарки и литературного форума #РыжийФест. Помимо работы основной площадки в Центре международной торговли 22-24 сентября филиалы ярмарки откроются в городских и областных библиотеках.

В фестивале участвуют пять учреждений библиотечной системы. 22 сентября мастер-классы, игры и лекции пройдут в Челябинской областной детской библиотеки им. В. В. Маяковского и Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых. 23 сентября Централизованная система детских библиотек г. Челябинска устроит театральные постановки и настольные игры, а Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина представит книжные новинки, проведет научные и игровые квесты. В последний день ярмарки, 24 сентября, развлекательно-познавательную программу с викторинами и мастер-классами представит Челябинская областная библиотека для молодежи.

Всего в рамках Южно-Уральской книжной ярмарки и фестиваля #РыжийФест запланировано более 100 событий. Ожидается, что в Челябинск приедут более 50 авторов из всех регионов России и представители 80 издательств.

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