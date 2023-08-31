Губернатор Алексей Текслер провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Представители региональных и федеральных ведомств и главы муниципалитетов обсудили подготовку образовательных организаций к новому учебному году.

В этом году единая территориальная комиссия проверила готовность образовательных организаций к новому учебному году с 31 июля по 18 августа. Более 2300 организаций получили акты готовности. Несколько учреждений, которые должны устранить нарушения требований пожарной безопасности – находятся на контроле у регионального МЧС. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов оперативно отреагировать и принять меры для исправления ситуации.

— Я давал поручения по модернизации и замене устаревшего и неисправного оборудования автоматических систем пожарной защиты в образовательных организациях. Эта работа в рамках графика должна проводиться еще в течение нескольких лет. Прошу ответственных лиц строго контролировать своевременное выполнение. Если появляется экономия, направлять средства на установку современных технических средств защиты школьных зданий, – отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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