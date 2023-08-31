На Южном Урале в рамках программы «Профессионалитет» откроются новые кластеры

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1 сентября в Челябинской области откроются четыре образовательно-производственных центра. Новые кластеры появятся на Южном Урале в рамках программы «Профессионалитет». Губернатор Алексей Текслер отметил, что регион является лидером в стране по количеству таких центров.

— За последние годы у нас происходят интересные изменения: если раньше в 10-11-е классы после 9-го где-то 50 на 50 распределялись межу СПО и продолжением обучения в школе, то сегодня мы уже видим за последние несколько лет пропорции изменились, — привел данные Алексей Текслер. — Уже 60% ребят идут в СПО и 40% остаются в школе, продолжают учиться в 10-м классе. Мы активно включились в программу «Профессионалитет», наш регион — лидер в стране по количеству центров, которые образованы через конкурс Минобразования.

Уже завтра на базе Миасского машиностроительного колледжа заработает кластер по машиностроению, на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А. В. Яковлева — по металлургии. Отделение радиоэлектроники откроется в Челябинском радиотехническом техникуме, а кластер по направлению «Строительство» — на базе Южно-Уральского государственного технического колледжа. Миссия кластеров — совместно с предприятиями Челябинской области, развивающими отечественные технологии, вырастить высококвалифицированных специалистов и внести инновационные идеи в значимые для региона отрасли. В число стратегических работодателей-партнеров кластеров вошли автозавод «УРАЛ», ТМК ЧТПЗ, НПО «Электромашина», компания «Интерсвязь», СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ УРАЛА и СИБИРИ и другие.