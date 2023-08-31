Самую маленькую квартиру в Челябинске продают за 2 млн рублей

Челябинск среди городов УрФО занимает в рейтинге самых маленьких квартир 6 место Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске самая маленькая квартира, которая выставлена на продажу, имеет площадь 24 кв. м. Ее стоимость составляет 2,12 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование Циан.

Челябинск среди городов УрФО занимает в списке самых маленьких квартир 6 место. Лидером рейтинга является Тюмень – здесь за жилье площадью 18,2 кв. м просят сумму в 2,82 млн рублей. На второй строчке находится Екатеринбург: квартира площадью 18,8 кв.м продается за 2,05 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Ялуторовск (Тюменская область). Здесь за самую маленькую квартиру площадью 21,52 кв. м просят сумму 1,5 млн рублей.

Напомним, с начала года стоимость жилья в челябинских новостройках в среднем выросла на 9,7%. На вторичном рынке недвижимости цены поднялись на 3,1%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru