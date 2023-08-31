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НовостиОбщество31 августа 2023 14:03

Челябинскую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за использование квадрокоптера

ООО «ВСК» осуществляло полет без разрешения
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
Запрет на использование квадрокоптеров без разрешения ввели весной

Запрет на использование квадрокоптеров без разрешения ввели весной

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске компанию «ВСК» оштрафовали на крупную сумму за использование квадрокоптера. Ее сотрудники выполняли воздушные съемки без специального разрешения. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— ООО «ВСК» не подавало заявок в региональный центр организации воздушного движения. Разрешение органами местного самоуправления на использование воздушного пространства тоже не выдавалось, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Директору ООО «ВСК» внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, компании предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Весной в Челябинской области ввели новые правила на использование квадрокоптеров. Теперь владельцам летательных аппаратов нужно получать специальное разрешение на авиационные работы. За нарушение правил предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.

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