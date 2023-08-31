Челябинскую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за использование квадрокоптера

Запрет на использование квадрокоптеров без разрешения ввели весной Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинске компанию «ВСК» оштрафовали на крупную сумму за использование квадрокоптера. Ее сотрудники выполняли воздушные съемки без специального разрешения. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— ООО «ВСК» не подавало заявок в региональный центр организации воздушного движения. Разрешение органами местного самоуправления на использование воздушного пространства тоже не выдавалось, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Директору ООО «ВСК» внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, компании предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Весной в Челябинской области ввели новые правила на использование квадрокоптеров. Теперь владельцам летательных аппаратов нужно получать специальное разрешение на авиационные работы. За нарушение правил предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.

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