Южноуральские полицейские поздравили детей погибших сослуживцев с 1 Сентября

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские регионального Главка поздравили подшефных детей и детей погибших сотрудников органов внутренних дел с наступающим новым учебным годом

По инициативе начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова для воспитанников подшефных учреждений и детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, полицейские организовали праздник и поздравили всех детей с наступающим Днем знаний.

Каждый год сотрудники полиции стараются уделить внимание детям и удивить их увлекательной программой и приятными сюрпризами. Подобные мероприятия стражи порядка проводят уже не первый раз, но ребята всегда ждут полицейских с нетерпением.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Заместитель начальника ГУ МВД области полковник полиции Николай Савенко и председатель Челябинской региональной организации Общероссийской общественной организации ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Валерий Маскаев пожелали всем детям здоровья и праздничного настроения, дали напутствие на успехи в учебе, спорте, творчестве.

Также школьников поздравил вокальный ансамбль культурного центра ГУ МВД России по Челябинской области. Они исполнили для детей много позитивных и ярких музыкальных композиций.

Сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области с заботой подошли к подготовке детей к школе и вручили им школьные рюкзаки, наполненные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, которые пригодятся в наступающем учебном году. Кроме того, полицейские не оставили без внимания и воспитателей. Они поблагодарили их за воспитание, заботу, неравнодушие и вручили им букеты цветов.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Близкие погибших сотрудников выразили благодарность за проявленные заботу и внимание.

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