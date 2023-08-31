На челябинской трассе полицейские помогли семье со сломанной машиной

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области экипаж ДПС помог семье, у которой сломалась машина на трассе в Красноармейском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Лейтенанты полиции Эрик Хакимов и Дмитрий Еремин находились на маршруте патрулирования в районе 31 км трассы «Челябинск-Новосибирск». Их внимание привлек автомобиль, стоявший на обочине. Полицейские припарковались возле транспортного средства, чтобы установить причину остановки. Женщина, которой принадлежал автомобиль, обратилась к сотрудникам полиции с просьбой о помощи. Выяснилось, что у нее сломалось машина. В салоне сидели двое маленьких детей и бабушка.

Полицейские отбуксировали машину до ближайшего кафе. Попавшие в неприятность пассажиры остались в заведении и дождались главу семьи. Мужчина починил машину, и вскоре все благополучно вернулись домой. Позже полицейских поблагодарили в соцсетях в одном из местных пабликов.

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