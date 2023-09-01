В Челябинске 148 тысяч человек отдохнули на пляжах за лето

Особенно много людей было на пляжах в аномально жаркие дни
Фото: Егор ИВЛЕВ
За лето 2023 года на челябинских пляжах успели отдохнуть 148 тыс. человек. Об этом сообщили в городском управлении безопасности.
Матросы-спасатели в этом сезоне работали на 13 челябинских пляжах. Они не дали утонуть 57 отдыхающим, в том числе 32 детям, а еще сотни раз оказывали посетителям первую помощь. На пляжах, где дежурили спасатели, никто за лето не погиб.
Увы, спасатели приглядывали не за всеми водоемами в регионе. По данным МЧС, за лето в Челябинский области утонули 39 человек, в том числе четыре ребенка.
31 августа купальный сезон в Челябинске официально завершился. Матросы прекратили работу на пляжах до следующего лета.
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