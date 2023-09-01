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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:27

Летевший из Челябинска в Москву самолет вынужден был сесть в Казани

Самолет из Челябинска утром 1 сентября развернули на пути к Москве
Анастасия ТРОФИМОВА
Аэропорт Домодедово не смог принять самолет из Челябинска

Аэропорт Домодедово не смог принять самолет из Челябинска

Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 1 сентября не смогли вовремя попасть в Москву пассажиры самолета, вылетевшего из Челябинска. Речь о совмещенном рейсе авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус». Из Челябинска самолет отправился по расписанию, в 6:50. Но вместо московского аэропорта Домодедово ему пришлось совершить посадку в аэропорту Казани.

Airbus покружил над Нижним Новгородом и улетел в Казань. Схема полета: flightradar24.com

Airbus покружил над Нижним Новгородом и улетел в Казань. Схема полета: flightradar24.com

Московские аэропорты утром 1 сентября закрылись из-за очередной атаки беспилотника. Дрон сбили рядом с Люберацами. Вместе с самолетом из Челябинска на запасные посадочные площадки отправили еще более 40 рейсов.

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