Летевший из Челябинска в Москву самолет вынужден был сесть в Казани

Аэропорт Домодедово не смог принять самолет из Челябинска Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 1 сентября не смогли вовремя попасть в Москву пассажиры самолета, вылетевшего из Челябинска. Речь о совмещенном рейсе авиакомпаний S7 Airlines и «Глобус». Из Челябинска самолет отправился по расписанию, в 6:50. Но вместо московского аэропорта Домодедово ему пришлось совершить посадку в аэропорту Казани.

Airbus покружил над Нижним Новгородом и улетел в Казань. Схема полета: flightradar24.com

Московские аэропорты утром 1 сентября закрылись из-за очередной атаки беспилотника. Дрон сбили рядом с Люберацами. Вместе с самолетом из Челябинска на запасные посадочные площадки отправили еще более 40 рейсов.

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