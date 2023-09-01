В Челябинске продлится ограничение движения по улице 32-ой годовщины Октября

Проезд закрыли из-за ремонта труб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске продлили ограничение движения на улице 32-ой годовщины Октября. Там идет капремонт теплотрассы.

Как сообщили в мэрии, до 20:00 30 сентября будет перекрыт участок от дома №17 по улице 32-ой годовщины Октября до дома №17Б по улице 50-летия ВЛКСМ.

Схема: администрация Челябинска

Напомним, ремонт на улице 32-ой годовщины Октября продолжается с середины июля. Первоначально дорогу закрывали до 13 августа, но работы потребовали больше времени.

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